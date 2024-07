El Girona B visita l’Horta, i els Juvenil A i B reben l'Espanyol i el Mataró a Vilablareix

UA Horta – Girona B (diumenge a les 12h – Horta)

El filial blanc-i-vermell visita Barcelona per veure’s les cares amb l’Horta. Els de Vizuete tornaran a competir després de no poder fer-ho el cap de setmana passat per un cas de Covid al Sants. Enfront, un Horta que arriba al matx amb optimisme després d’empatar al Narcís Sala al darrer moment (1-1).

Juvenil A – RCD Espanyol (dissabte a les 12h – Vilablareix)

Duel d’alçada el que es viurà en la matinal del dissabte a Vilablareix entre el Juvenil A i el líder de la Divisió d’Honor, l’Espanyol. Els gironins tornaran a la competició després de quinze dies sense fer-ho, davant un rival que encara no coneix la derrota en les tretze jornades disputades fins al moment.

Juvenil B – CE Mataró (diumenge a les 15.30h – Vilablareix)

Tornada a Vilablareix per als blanc-i-vermells després de la cruel derrota el cap de setmana passat a Badalona. El Juvenil B vol recuperar sensacions i ho intentarà davant un Mataró que ocupa la cinquena posició de la taula, amb divuit punts, set menys que el Girona.

Sènior Femení – UD Collerense (diumenge a les 16h – Torres de Palau)

Duel directe el que enfrontarà el Sènior Femení amb el Collerense diumenge a la tarda a Torres de Palau. Tot i competir a la perfecció, les gironines van caure a terres aragoneses davant el Huesca i no van poder enllaçar dues victòries consecutives. Aquesta setmana, les balears visiten les blanc-i-vermelles en un matx marcat per la igualtat a la classificació, on tots dos equips sumen set punts.