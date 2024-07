El Girona cau en el seu debut en Lliga a Montilivi

El Girona no ha començat amb bon peu la seva estrena en Lliga a Montilivi. Els de Francisco han perdut per 0 a 1 davant el Fuenlabrada. Els minuts inicials del partit ha estat de tempteig amb cap aproximació de risc per part de dels dos equips. No ha estat fins el minut vint-i-quatre quan en una acció a pilota aturada dels visitants l’esfèrica ha sortit a pocs centímetres de la porteria de Muric. Tres minuts més tard l’ha tingut Samu Saiz quan una pilota seva enviada entre línies dins l’àrea no ha troba rematador. Pocs després ha arribat una de les més clares pels blanc-i-vermells. Una gran passada de Luna sobre Gumbau. El de Campllong, a uns tres metres de la línia de gol, ha xutat però l’esfèrica ha sortit per sobre el travesser. I quan faltava un minut per acabar el primer temps ha arribat la desafortunada acció. Li ha arribat una pilota alta a Muric, el porter kosovar no l’ha pogut blocar, ha caigut a peus de Diéguez que només l’ha hagut d’empènyer al fons de la xarxa. A la segona part els gironins han buscat el gol però sense fortuna i Stuani, en un parell d’ocasions, ha fregat l’empat.

La propera cita del Girona serà el dilluns 12 d’octubre contra el Leganés, a Butarque, a les 18:30h.