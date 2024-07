El Girona competeix fins l'últim minut però no aconsegueix passar ronda (0-1)

Al terreny de joc no s'ha apreciat la teòrica diferència entre un equip de Segona Divisió contra el cinquè classificat de Primera, que competeix a Europa, doncs ambdós equips han ofert un esplèndid espectacle, amb un partit igualat i competit que, tot i l'eliminació deixa un bon regust de boca als blanc-i-vermells.

El partit ha començat amb intercanvi d’arribades a les dues àrees fins que al minut 19 Trigueros ha trobat un espai a la mitjalluna de l’àrea per engaltar una rematada que ha impactat al pal. El rebuig ha caigut als peus de Yeremy que ha batut Muric. La banda esquerra gironina patia les arribades de Peña i Baena, que trobaven espais per a centrar. Al minut 21 Niño ha rematat a boca de canó una centrada lateral però Muric ha aconseguit rebutjar el perill. La qualitat dels de la Plana es demostrava amb bones sortides de pilota i facilitat per arribar a tres quarts de camp, però tot i així el Girona oferia sensació de perill quan es desplegava en atac. Bárcenas ha comprovat que Rulli seguia ficat al partit quan una centrada seva s’ha enverinat i ha obligat al porter sud-americà a rebutjar a córner.

La segona part ha començat moguda a l’àrea visitant doncs el Girona ha dominat territorialment i en ocasions. Sylla ha rematat de xilena una centrada que ha fet estirar-se a Rulli per enviar a córner el que hagués estat el gol de l’any. El córner ha acabat amb una centrada d’Arnau que s’ha escapat a centímetres de la porteria visitant, i només un minut després la pilota ha acabat finalment a la xarxa, tot i que la posició de Nahuel ha fet que l’àrbitre anul·lés el seu gol.La resta de la segona part ha estat clarament dominada, en possessió i arribades, pels de Francisco, que s’han envalentint i han tancat el rival a la pròpia àrea. Els defenses groguets han hagut de treballar a fons per avortar totes les oportunitats que han tingut els blanc-i-vermells i ha provocat que el rival, que només ha perdut dos partits aquesta temporada, acabés demanant la hora per segellar la seva classificació a quarts de final de la Copa del Rei.