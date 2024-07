El Girona ensopega a Alcorcón (1-0)

La primera part ha estat molt igualada, amb domini del joc del conjunt local que també ha estat qui ha gaudit de la millor ocasió per avançar-se en el marcador. Poc després de la primera mitja hora de joc, l’àrbitre ha assenyalat amb penal unes mans involuntàries de Samu Saiz dins de l’àrea. La pena màxima l’ha llançat l’ex-gironí Marc Gual que ha estavellat la pilota al travesser. Ha estat la millor ocasió dels locals en la primera meitat. Abans, Bárcenas ha estat el protagonista de la millor oportunitat de gol per als gironins amb una rematada de cap.

Ha trepitjat més camp rival el Girona en la segona part, però no trobava espais per generar ocasions. Sylla n’ha tingut una molt clara però no ha arribat per poc a rematar una passada enrere des de la banda dreta. El Girona s’ha bolcat a l’atac sense sort de cara a porteria. En el minut 83, quan millor estava el Girona, Barbero ha engaltat un xut que Juan Carlos ha desviat al travesser. El rebuig l’ha aprofitat Óscar Arribas per fer l’1-0. Un avantatge mínim que al final, ha estat definitiu.