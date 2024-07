El Girona ensopega a La Rosaleda (2-0)

El Girona ha sortit a La Rosaleda amb el mateix onze inicial del darrer partit a Montilivi. Els de Pep Lluís Martí han tingut dues ocasions claríssimes per avançar-se en el marcador, una de Borja i una altra culminada per Stuani, que ha acabat sent anul·lada per fora de joc. Però han estat els locals els que s’han avançat en el marcador amb un gol de cap de Cifu. L’ex del Girona avançava els malaguenys en el minut 20. Per si no n’hi hagués prou, Rivera ha estat expulsat en el 23 per una falta al mig camp. En el 40, un altre gol de Stuani ha estat anul·lat per fora de joc de l’uruguaià. Amb l’avantatge de l’equip andalús per la mínima s’ha arribat al descans.

La segona part no ha començat bé. Sadiku ha fet el segon amb un cop de cap inapel·lable. Era el 2 a 0. Molt càstig per a un Girona lluitador i que portava perill a la porteria local. Precisament, els de Pep Lluís Martí han disposat d’una doble ocasió. Després d’una canonada de Samu Saiz, desviada per Munir, Juanpe ha aprofitat el rebuig del porter però el seu xut ha topat amb les cames d’un defensor. En el 74, el Málaga també s’ha quedat amb 10, per l’expulsió d’Adrián per una falta sobre Gumbau. A partir de llavors les constants faltes de l’equip malagueny han provocat que hi hagués poc joc, deixant el marcador final en 2-0.