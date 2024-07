El Girona es reivindica a Montilivi (3-1)

Ho deia Juan Carlos Unzué a la prèvia i l’equip ho ha demostrat sobre el gespa. “Tinc més fe i confiança que mai en aquests jugadors. Hem parlat i veig una tensió interessant. Donarem motius a la gent per estar amb nosaltres des del primer minut”, declarava el tècnic, hores abans del partit. Dit i fet, l'equip ha sortit a per totes des de l'inici i ha realitzat una primera meitat per emmarcar. La intensitat, la concentració, el treball en equip i la gran qualitat de la plantilla han estat els ingredients per tornar a guanyar a casa, a Montilivi, on els blanc-i-vermells ja encadenen quatre victòries consecutives, i on segueixen invictes.

Tres canvis ha fet Unzué respecte l’onze de l’Alcoraz –han tornat Granell, Marc Gual i Borja García- i l’equip ha realitzat, probablement, els millors 45 minuts de la temporada. L’ambició i les ganes de reivindicar-se han quedat paleses des de bon inici, amb dues ocasions de Gual i Borja. Aquestes serien només dues de les múltiples accions de perill dels gironins, que han obtingut el primer premi al minut 23: pilota recuperada per Gumbau al centre del camp, rematada de Stuani al pal i Borja, que recull el rebuig per fer l’1-0.

El segon premi ha arribat passada la mitja hora de joc: falta lateral servida per Granell, la pilota cau a peus de Marc Gual i el davanter català, amb molta tranquil·litat, ha superat el porter gallec (2-0). Un marcador que encara podria haver estat més ampli al descans, i és que just abans d’acabar, Dani Giménez ha pogut rebutjar una potent rematada de volea d’Aday.

Respirava Montilivi amb el joc de l’equip, veient-lo de nou entonat, ple de confiança. Però el Deportivo ha fet una passa endavant al segon temps, sobretot amb l’entrada de Borja Valle, que és qui ha retallat distàncies pels gallecs (2-1, min. 65). Malgrat la insistència del Dépor, els gironins han sabut gestionar l’avantatge i els dubtes que podien aparèixer i Stuani, ja al final, ha aconseguit la sentència: nova recuperació al centre del camp, en aquest cas d’Àlex Gallar, Samu Saiz que munta al contracop i Stuani, sempre amb la canya a punt, que encarrilava amb un xut creuat una nova victòria de l’equip a casa. Un triomf per recuperar confiança i per tornar a mirar cap amunt a la classificació.