El Girona FC estrena el pòdcast Orgull Gironí

Neix el pòdcast Orgull Gironí El Girona FC engega un nou projecte que permetrà tenir un espai oficial del Club per donar veu a figures vinculades al territori i posar en relleu històries que inspiren. Una plataforma per reforçar el sentiment de pertinença i establir un diàleg entre l'entitat i la comunitat que veurà passar personalitats de casa nostra de tots els àmbits: futbolistes, entrenadors, artistes, esportistes o xefs, entre altres, compartiran la seva experiència, la seva vinculació amb el Girona FC i amb Girona i la seva visió sobre com el talent local contribueix a fer més gran la nostra identitat.

Tots els detalls del pòdcast El pòdcast Orgull Gironí s'ha estrenat aquest dimarts 1 d'Abril a YouTube Podcast, Spotify Podcast, Ivoox, Amazon Music i Apple Music amb Àlex Granell com a primer convidat. El programa s'emetrà cada quinze dies, sempre coincidint amb els dimarts, i constarà en aquesta primera temporada de sis capítols que s'allargaran fins al juny. Presentat per Albert Bassas, la veu de Montilivi des de fa molts anys, i gravat en un dels llocs més emblemàtics de l'estadi, el vestidor, permetrà conèixer amb profunditat figures d'interès en un sofà que agafa per unes hores el relleu del mític futbolí per rebre els convidats, que s'aniran desvetllant al llarg de les següents setmanes.

Àlex Granell, el primer convidat L'excapità, que va jugar al Girona FC entre el 2014 i el 2021 i recentment va anunciar la seva retirada com a jugador en actiu, ha estat el primer a passar pel pòdcast Orgull Gironí. Granell va repassar molts aspectes de la seva trajectòria professional i personal en una llarga conversa en la qual va obrir-se per abordar tota mena de qüestions. Preguntat precisament per què és l'Orgull Gironí, va destacar que "no hi ha millor regal a la vida que jugar pel club dels teus somnis". Precisament aquest pòdcast s'emmarca dins de la iniciativa anunciada fa uns dies per l'entitat i representada per una G majúscula, que posa en valor el territori.

L'aposta per un nou format de contingut La creació del pòdcast Orgull Gironí és una nova manera d'apropar el Club a l'aficionat en el procés d'evolució constant dels mitjans digitals. L'aposta segueix la línia que vol transmetre el club en la seva estratègia digital, amb l'objectiu de seguir explorant noves narratives que connectin, encara més, l'aficionat amb l'entitat blanc-i-vermella. Un nou espai on tots hi estarem reunits cada quinze dies per escoltar els diferents protagonistes que passin pel nou sofà del vestidor del Girona Futbol Club.