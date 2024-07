El Girona FC i el City Football Group (CFG) amplien la seva col·laboració en el projecte de Promoció de l’Èxit Escolar de la Creu Roja

El Girona FC, a través de la fundació de la qual forma part a nivell internacional el City Football Group (CFG) amplia la seva col·laboració en el projecte de Promoció de l’Èxit Escolar de la Creu Roja, seguint la iniciativa solidària que va engegar durant l’estiu del 2020.

L’aportació del Girona FC prové d’aquells abonats que van optar per cedir la seva compensació a projectes socials. L’import recollit ha estat doblat pel City Football Group.

El projecte “Promoció de l’Èxit Escolar” és un projecte d’intervenció socioeducativa que pretén contribuir a l'increment de l'èxit escolar d’infants i joves de 6 a 16 anys que pertanyen a famílies en situació de risc d’exclusió social i que porta desenvolupant amb èxit Creu Roja Joventut a Girona en els darrers anys.

Aquesta acció, a banda de realitzar un acompanyament psicològic i material, que permet que infants amb dificultats puguin continuar els seus estudis amb èxit i no abandonin l’escolarització de manera prematura, promou també els hàbits saludables per mitjà de tallers específics i berenars d’alimentació saludable.

La iniciativa del club de Montilivi s’emmarca dins la campanya global Cityzens Giving del City Football Group per a la recuperació post Covid19 que va posar en marxa la fundació CFG l’estiu de 2020.

La col·laboració del club de Montilivi, es presenta en un moment clau, en el que es preveu un any amb grans reptes per l’increment del nombre de famílies afectades per la pandèmia i l’adaptació a les mesures de prevenció que es vagin aplicant. Per aquest motiu, el projecte de Promoció de l’Èxit Escolar de Creu Roja s’ha adaptat i contempla fer l’activitat tant de forma presencial com en format virtual.

El finançament del Girona FC i de la seva fundació vol garantir aquest projecte fins al juny del 2021, amb la mirada posada fins a finals d’any i assegurar, d’aquesta manera, la continuïtat de la iniciativa.