El Girona FC i la FOEG signen un conveni per estrènyer llaços entre el Club i el món empresarial

El Girona FC i la patronal FOEG han signat un conveni de promoció del Club al món empresarial, amb el compromís d’estrènyer llaços amb l’equip blanc-i-vermell. Es tracta del segon conveni que la FOEG signa amb el Club. Des de de les dues entitats es valora de manera molt positiva aquest acord que permet sumar esforços i potenciar el territori en el seu conjunt. La patronal i el Club comparteixen objectius de promoció i enfortiment econòmic de les comarques gironines. D’aquesta manera el president del Girona, Delfí Gelí destaca “la importància que el nostre Club estableixi sinergies amb tots els teixits de la societat gironina, i molt especialment l’empresarial”. “El Club és un ambaixador immillorable i garanteix una notable repercussió i notorietat tant a Catalunya com a l’Estat espanyol i al món”, afirma el president de la patronal, Ernest Plana. “Els membres de la FOEG estan molt satisfets amb aquesta col·laboració, perquè comparteixen l’orgull gironí com una manera de fer i de ser i com a valor. Per a la FOEG és també un orgull sumar esforços amb el club del nostre territori”, hi afegeix.