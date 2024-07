El Girona FC obre les portes per Fires

Com la temporada passada, el Girona FC aprofita la jornada festiva de l'1 de novembre perquè els aficionats presenciïn un entrenament a portes obertes i gaudeixin d'activitats familiars a l'estadi. El club ha preparat per aquest divendres una altra jornada familiar per gaudir de les Festes de Sant Narcís amb els seguidors gironins.

Després de l’èxit de l’edició de la temporada passada, el primer equip farà un entrenament molt especial el divendres 1 de novembre, dia de Tots Sants, on tots els seguidors blanc-i-vermells podran viure en directe una sessió preparatòria dels homes de Josep Lluís Martí.

L’entrenament obert començarà a les 10:45h., tot i que les activitats al voltant de l’estadi començaran a les 10:00 i s’allargaran fins a les 14:00h.

Serà un dia de festa ja que, a part de poder veure en directe com treballa l'equip de Josep Lluís Martí, es prepararà una Fan Zone amb un seguit d'activitats lúdiques per a grans i petits. A més, els aficionats podran acostar-se als jugadors, que signaran autògrafs un cop acabi l'entrenament.

La Fan Zone se situarà al pàrquing Premium i estarà oberta de les 10:00h. a les 14:00h. A part de gaudir de música en directe, servei de restauració i bar durant tota la jornada grans i petits podran gaudir de tallers, jocs, inflables i concursos. Entre altres hi haurà panna futbol, circuit de karts ecològics, porteria inflable, pista de soccer infantil, pintacares, taller de xapes, porteria de precisió, concurs de tocs...

Horaris

10:00 Inici de les activitats a la Fan Zone

10:45 Comença entrenament de portes obertes

12:30 Signatura d’autògrafs a peu de camp

14:00 Fi de les activitats a la Fan Zone

Us esperem a tots a Montilivi el divendres 1 de Novembre de 10h a 14h!