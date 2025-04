El Girona FC renova, per a dos anys més, l’acord amb Bundeling

El Girona FC ha anunciat, per a dos anys més, la renovació del seu acord amb Bundeling, l'empresa holandesa de solucions de comunicacions empresarials.

Aquesta col·laboració permetrà continuar amb l'ús de l'aplicació del Business Club, que facilita la connexió entre Club, Patrocinadors i clients d'Hospitality a través d'una plataforma eficient i integral.

El Director Comercial del Girona FC, Aran Navarro, ha destacat la importància d'aquesta renovació: "La continuïtat amb Bundeling ens permet reforçar les relacions comercials i optimitzar les comunicacions dins del nostre Business Club. Estem molt satisfets de seguir creixent juntament amb els nostres col·laboradors i membres".

D’altra banda, Bjorn Poels, Director Comercial de Bundeling, ha comentat que "estem orgullosos de renovar la nostra associació amb el Girona FC, un club amb una visió de futur que constantment busca millorar i professionalitzar-se. Ha estat inspirador ser testimonis i donar suport al seu impressionant creixement fora del camp, tant en termes d'engagement com de resultats empresarials. Estem emocionats de continuar construint aquest camí junts durant els propers dos anys."

Amb aquesta renovació, el Girona reafirma el seu compromís per oferir solucions tecnològiques avançades que enriqueixen i milloren la gestió diària del Business Club.

L'App del Business Club és reconeguda com una eina essencial per a la integració i la gestió del dia a dia entre Club i empreses, i també en la relació entre elles, oferint noves oportunitats per fer networking.

https://www.bundeling.com/en/sports-business/