El Girona guanya al Mirandés (2-0) i suma ja 40 punts després de vuit jornades invicte

El Girona ha guanyat avui al Mirandés a Montilivi (2-0) i suma ja 40 punts amb els que escala provisionalment fins a la novena posició de la taula després de vuit jornades sense conèixer la derrota. Pablo Machín ha situat en punta a Lekic en substitució de Mata, sancionat, i a Alcalá a l'eix de la defensa. Els gironins han sortit a per totes i en els primers compassos del partit han pogut ja inaugurar el marcador. Lekic i Borja García han posat a prova el porter Raúl, un dels més destacats del conjunt que entrena Carlos Terrazas. Tot i rondar porteria i acariciar el gol, els jugadors han enfilat el camí dels vestidors amb el 0-0 inicial.

Pocs minuts després d'iniciar-se la segona part ha arribat el primer gol, arran d'una jugada assajada culminada per Kiko Olivas que ha aconseguit així el seu quart gol de la temporada. El conjunt visitant ha buscat llavors la igualada però s’ha trobat amb un Becerra esplèndid sota pals. Avançada ja la segona meitat, ha arribat el segon gol local obra de Cristian Herrera després d'una centrada de Clerc. El xut del canari l'ha desviat un defensor i s’ha acabat colant per damunt del porter del Mirandés. Amb aquest resultat, el Girona acumula 40 punts i mira ja als llocs de playoff. La setmana que ve visita l'estadi dels Jocs Mediterranis per enfrontar-se a l'Almeria. El partit es jugarà dissabte a les 18.00 hores.