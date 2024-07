El Girona guanya l’Alavés a Montilivi (1-0) amb un gol de Lekic i s'acosta al playoff d’ascens a Primera

El Girona ha guanyat avui l’Alavés a Montilivi (1-0) amb un gol de Dejan Lekic i suma tres punts d’or que l’acosten cada vegada més al playoff d’ascens a Primera divisió. El partit ha estat molt igualat amb ocasions per als dos equips però ha estat el Girona el primer en avançar-se en el marcador. Una jugada iniciada per Pere Pons - reapareixia després de cinc setmanes sense jugar per una lesió - , amb dribling inclòs, l’ha culminat Dejan Lekic que ha rematat a gol una centrada franca del de Sant Martí Vell. Era l’1-0, que posava el partit de cara als de Machín.

No ha estat un partit gens fàcil per als locals. Lejeune ha hagut de treure sota pals una pilota amb Becerra ja batut, i en un parell d’ocasions més ha estat el porter el que ha evitat el gol vitorià. L’ultima, fregant el minut 90, en una rematada de Juli que el porter ha desviat amb la punta dels dits. Al final, tres punts que es queden a Montilivi i que serveixen al Girona per segellar pràcticament la permanència. Amb 49 punts, els de Machín s’acosten cada vegada més a les posicions de playoff. La setmana vinent visiten Albacete. El partit es jugarà a les 18:00 de dissabte al Carlos Belmonte.