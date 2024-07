El Girona incorpora Marc Muniesa

El Girona FC ha arribat a un acord amb l'Stoke City per a la incorporació del defensa Marc Muniesa, un dels objectius prioritaris de la direcció esportiva per al debut a Primera.

El futbolista de Lloret de Mar, de 25 anys, arribarà cedit fins a final de temporada. La presentació del jugador davant els mitjans de comunicació està prevista per dilluns a les 16:30 a la Casa Club del Golf PGA de Caldes de Malavella.

Marc Muniesa va donar els seus primers passos com a futbolista a les categories inferiors de la Penya Barcelonista de Lloret de Mar. El seu talent va cridar l'atenció del F.C. Barcelona i amb només 10 anys va començar la seva carrera com a barcelonista. Després d'una ràpida progressió en les categories inferiors del club blaugrana, als 15 anys, encara en edat cadet, va començar a jugar al Juvenil A. Dos anys més tard, al maig de 2009 va debutar a Primera Divisió, al Camp Nou, davant l’Osasuna. Aquell estiu va signar el seu primer contracte professional per jugar amb el FC Barcelona B, encara que va fer la pretemporada amb el primer equip i va arribar a intervenir al desembre de 2011 en un partit de Champions League. Al juliol de 2013 va donar el salt a la Premier League amb l'Stoke City de Mark Hughes. En el campionat britànic ha disputat 67 partits.

Ha estat internacional amb diverses categories inferiors de la Selecció Espanyola: Sub-16, Sub-17, Sub-19 i Sub-21. Tercer amb la Selecció Sub-17, va guanyar l'Eurocopa Sub21 amb Espanya el 2013. També ha jugat amb la Selecció Catalana.

Fitxa tècnica

Nom: Marc Muniesa Martínez

Lloc i data de naixement: Lloret de Mar (Girona) , 27 de març de 1992

Trajectòria

2008-2013 FC Barcelona B

2013-2017 Stoke City FC

2017 Girona FC