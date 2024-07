El Girona perd de penal contra l’Elx en un partit marcat per les lesions d’Aday, Sobrino i Pere Pons

Pocs partits ha jugat el Girona amb tanta mala sort, com la que ha tingut l’equip avui a la primera part. Poc després del primer quart d’hora, una falta de Lejeune dins de l’àrea ha estat castigada amb penalti. Sergio León ha transformat la pena màxima i ha situat el 0-1 en el marcador. Abans, Aday havia deixat el seu lloc a Javi Álamo, afectat per una ruptura fibril·lar. Amb el 0-1, els il·licitans han gaudit de bones ocasions per ampliar el marcador. Avançada la primera meitat, Sobrino ha hagut de deixar el camp per lesió i a la mitja part ha passat el mateix amb Pere Pons, amb l’isquiotibial esquerre afectat. En 45 minuts el Girona ha hagut de consumir els tres canvis.

El Girona ho ha intentat amb més voluntat que encert. El principal perill ha arribat per la banda dreta, de les botes de Javi Álamo, amb centrades que sempre ha rebutjat la defensa visitant. Felipe, d’un xut ras i ajustat, ha provat de sorprendre Javi Jiménez. La pilota ha sortit a córner. Al final, el 0-1 ha estat definitiu. Els gironins visiten dissabte el Mallorca, en l’últim partit abans de l’aturada nadalenca.