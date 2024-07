El Girona rescata un punt contra el Nàstic tot i jugar 70 minuts en inferioritat (1-1)

El Girona ha aconseguit un meritori i treballat empat contra el Gimnàstic de Tarragona a Montilivi (1-1) en un partit en que ha hagut de jugar amb deu durant més de 70 minuts. Els homes de Pablo Machín, que han vist com l’àrbitre expulsava Lekic als 20 minuts de joc - després de dues faltes en només tres minuts de diferència- no han perdut mai la cara al partit. Tot i això, ha estat Naranjo, pels tarragonins, qui ha inaugurat el marcador després d’un contracop, l’arma més perillosa del conjunt de Vicente Moreno. Amb el 0-1 en el marcador s’ha arribat al descans.

Després del pas pels vestidors, Machín ha fet entrar Javi Álamo i ha fet debutar Cristian Herrera i Pablo Maffeo. El Girona tancava el Gimnàstic buscant la igualada. Lejeune, fins i tot, ha posat a prova el porter Reina, amb un xut des de més de 50 metres que s’ha estavellat al travesser. A falta de menys d’un quart d’hora per a la conclusió, una internada de Mata a l’àrea ha estat sancionada amb la pena màxima. El mateix Mata ha transformat el penal per situar el 1-1 al marcador. El Girona ha esperonat el Girona que hauria pogut guanyar el partit. En els compassos finals del matx, en una jugada culminada per Cristian Herrera, la pilota ha fregat el pal dret però ha sortit fora per poc. El Girona visita la setmana vinent El Alcoraz per enfrontar-se al Huesca. El partit es jugarà diumenge a les 17:00.