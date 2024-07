El Girona s'imposa per la mínima en el derbi gironí i suma ja set jornades sense perdre

El Girona s’ha endut el derbi gironí gràcies a un penal transformat per Granell en la recta final del partit. Amb aquest triomf, els de Pablo Machín sumen set jornades sense perdre, amb quatre victòries i tres empats. El partit ha estat molt intens, especialment a la segona part. Els dos equips han gaudit d’ocasions per obrir el marcador. En la primera meitat, René ha hagut d’intervenir per aturar un fort xut d’Eloi, que ha aprofitat el rebuig d’una falta llançada per Granell. Just abans del descans, Cristian Herrera ha rematat de forma acrobàtica, d’esquena a porteria, però la pilota ha sortit per damunt del travesser. El Llagostera també ha gaudit de bones ocasions. Després d’uns primers minuts de domini del Girona, els d’Oriol Alsina han gaudit de diverses oportunitats. Querol i Imaz han portat de corcoll la defensa gironina i han posat a prova els reflexos de Becerra. Precisament, en una d’aquestes accions el porter del Girona ha quedat estès damunt del terreny de joc i ha hagut de ser atès. El joc ha estat aturat i l’àrbitre ha allargat la primera meitat tres minuts. Amb l’empat a zero s’ha arribat al descans.

Mas s’ha quedat al vestidor i en el seu lloc ha entrat Richy que reapareixia després de la lesió. En el segon temps el partit ha guanyat en intensitat i ambdós conjunts han gaudit d’ocasions per avançar-se en el marcador. La més clara del Llagostera un xut de Samu que s’ha estavellat en el pal esquerra de la porteria de Becerra. Precisament, el porter del Girona ha desbaratat una bona ocasió de Benja dins de l’àrea. El partit s’ha decidit pel penal assenyalat per l’àrbitre per una falta sobre Mata. Àlex Granell s’ha encarregat de transformar la pena màxima des dels onze metres. Victòria per la mínima però que serveix per sumar tres valuosos punts. Els homes de Machín reben el Mirandes dissabte vinent a Montilivi. El partit es jugarà a les sis de la tarda.