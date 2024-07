El Girona suma sis victòries consecutives que l’enfilen als 67 punts i el mantenen en zona de play-off (0-1)

Després del triomf d’avui a Málaga, el Girona ha sumat la seva sisena victòria consecutiva, la primera vegada que ho aconsegueix en tots els seus anys de trajectòria en el futbol professional. 67 punts que el permeten continuar en zona de play-off.

El Málaga ha començat jugant amb intensitat i en els primers minuts ha tingut un parell d’arribades de perill a la porteria defensada per Juan Carlos. Uns minuts després ha estat Bárcenas qui ha estat a punt de quedar-se sol davant el porter però en l’últim instant ho ha evitat un defensa. I en el quinze d’aquest primer temps s’ha produït un cop d’efecte quan l’àrbitre ha expulsat Mejías per donar un cop sense pilota a Stuani. Però no ha estat l’única expulsió dels andalusos ja que el seu entrenador, Sergio Pellicer, també ha vist la vermella per protestar. La més clara d’aquesta primera part pel Girona ha estat una passada de la mort que ha anat als peus de Bárcenas però el panameny no l’ha pogut rematar en condicions. A pocs minuts de finalitzar el primer temps, Stuani ha fet un gol que ha estat anul·lat per l’àrbitre per una falta prèvia al porter.

En el segon temps s’ha produït el gol que ha donat la victòria final als catalans. El Girona ha llançat un corner, Stuani l’ha enviat amb el pit als peus de Santi Bueno i el defensa l’ha engaltat, inapel·lable, al fons de la xarxa malaguenya. De l’alegria a la por en un minut ja que, pràcticament després del gol, el Málaga he enviat l’esfèrica al pal. A partir d’aquí amb els canvis que ha fet el Málaga, l’equip de La Rosaleda ha pujat les línies i ha evitat que el Girona el tanqués en la seva àrea. A mesura però que passaven els minuts la realitat de jugar amb deu futbolistes s’ha fet evident i els blanc-i-vermells, avui de groc, han arribat amb més facilitat a la zona de perill. La més clara, ha estat de Sylla. El davanter ha encarat sol davant el porter i Soriano l’ha aguantat bé i ha desviat la pilota. Un últim ensurt s’ha produït abans d’acabar el partit. Els malaguenys han reclamat penal a l’àrea del Girona després que Couto toques la pilota amb la mà. L’àrbitre, però, ha considerat que el braç estava en posició natural i no l’ha xiulat.

El Girona té aquest proper dilluns a Montilivi (21h.) una nova final que l’enfrontarà a l’Alcorcón, que es troba en plena lluita per la permanència.