El Girona suma un punt en la visita de l'Osasuna a Montilivi (0-0) i té el playoff a 3

El Girona ha sumat avui un punt en la visita de l'Osasuna a Montilivi (0-0) i té el playoff a tres punts. Després del partit d'avui, és ja l'equip menys golejat del campionat, havent aconseguit mantenir la porteria a zero en 12 ocasions.

Bon partit el jugat avui pel Girona. L'empat a zero no és sinònim de manca d'ocasions per guanyar el partit. Tot el contrari. Però la falta d'encert algunes vegades i, en altres, les aturades del porter rival han impedit avui al Girona emportar-se els tres punts. Molt incisius des del començament, els gironins han posat a prova a Nauzet en diverses accions de perill. Al minut 19 ha estat a punt de marcar el Girona. Centre de Borja García que no ha rebutjat bé Nauzet. La pilota l’ha acabat traient la defensa navarresa, avui de groc, sota pals. Pocs minuts més tard, l'ocasió seria de Lejeune. Un centre de Borja García l’ha picat el francès en el segon pal per sobre del travesser. Poc abans de la mitja hora de joc una bona jugada de Clerc ha acabat amb un centre a l'àrea. La pilota l’ha tallat Miguel Flaño, desviant-lo cap a la seva porteria i impactant finalment al pal.

Després del pas pels vestidors, l'equip d'Enrique Martín ha estirat línies mostrant-se més perillós. Al 54, amb Becerra ja batut, la defensa local ha hagut de treure sota els pals la pilota rematada per Urko Vera. La rèplica l’ha donat Alcalá en una rematada en una acció a pilota aturada que ha marxat fora per poc. En l'recta final del partit Roberto Torres s’ha plantat davant Isaac Becerra. El seu xut s’ha estavellat al pal. Amb l'empat a zero s’ha arribat a la conclusió. El Girona viatja la setmana que ve a Lugo. El partit amb el conjunt local es disputarà el dissabte a les 18:00.