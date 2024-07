El Girona supera ja els 11.000 Socis

La fal·lera per veure jugar el Girona a Primera Divisió ha fet que el Club superi ja els 11.000 Socis. Els Socis no abonats que figurin a la llista d’espera podran començar a donar-se d'alta com a abonats a partir del 26 de juliol.

Uns 100 nous Socis al dia en els primers 15 dies després de l’ascens del club a la màxima categoria mostren les ganes de veure el futbol de màxim nivell dels seguidors blanc-i-vermells. Això ha fet que la xifra de Socis no abonats augmentés fins als 2.500 actuals, 1.800 dels quals són nous des del final de la temporada de l’ascens.

Inscripció a la llista d'espera

Tots aquells Socis sense abonament que desitgin optar a un seient fixe per tota la temporada han d’inscriure’s obligatòriament a la llista d’espera. Ho poden fer a través de la seva Àrea de Soci i, un cop obert el procés de noves altes, se’ls notificarà per correu electrònic quan sigui el seu torn per abonar-se. La llista d’espera s’ordena seguint la prioritat que marca el número de Soci.

Els Socis mantindran aquesta temporada la prioritat i el descompte mínim del 10% sobre el preu de les entrades dels partits jugats a Montilivi així com altres avantatges i descomptes.

Un Montilivi de 13.942 espectadors

El Club ja ha confirmat que ampliarà la capacitat de Montilivi en 2.200 seients a Gol Nord i afegirà una fila extra als sectors inferiors tant de Gol Nord com de Gol Sud, cosa que farà arribar l’aforament total de l’estadi a 13.942 espectadors.