El Girona tanca la primera volta golejant la Ponferradina (4-0)

El Girona ha acabat avui la darrera jornada de la primera volta golejant la Ponferradina, en un partit còmode per als homes de Pablo Machín. Mata, en la primera meitat, i Kiko Olivas, per partida doble, i Jairo, en la segona part, han estat els autors dels gols del Girona. Abans de començar el partit, el Girona ha homenatjat al President de la Generalitat, l'exalcalde de Girona, Carles Puigdemont.

El conjunt local ha dominat el partit des de l'inici, amb aproximacions perilloses a la porteria de Santamaría. La Ponferradina només podia defensar-se de la sortida en tromba dels gironins. Després d'una primera oportunitat de Jairo, que va desbaratar el porter visitant, ha arribat el primer gol. Centre des de la banda d'Aday que Jaume Mata ha rematat per inaugurar el marcador (1-0). Eloi ha tingut a les seves botes el segon poc després però la pilota s’ha estavellat al travesser.

La segona part no ha pogut començar millor per al Girona, quan en el minut 49 Kiko Olivas ha rematat de cap una centrada al segon pal per fixar el 2-0 i posar encara més de cara el partit per als de casa. Kiko Olivas ha repetit en el 66, després d'uns rebots a l'àrea, i ha perforat per segona vegada la porteria visitant. Jairo també s’ha afegit a la llista de golejadors amb el quart. Pablo Machín ha fet debutar Lekic a la recta final del partit, que ha tingut oportunitat de fer el cinquè. El Girona rep el proper dissabte el Bilbao Athletic. El partit es jugarà a les 18:00 hores.