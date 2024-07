El Juvenil B continua líder gràcies a la victòria davant el Mercantil

Girona B 0-1 UE Figueres

Derrota per la mínima del Girona B davant el Figueres al derbi gironí. Un gol al primer minut de partit va ser suficient pels visitants, en un matx on Jona va aturar un penal que hauria doblat l’avantatge del Figueres.

SD San Francisco 2-0 Juvenil A

Ensopegada del Juvenil A en la seva visita a Palma davant el San Francisco. Un gol a cada part va decantar el partit per als balears. Amb la derrota, el Juvenil A és ara quart amb quinze punts, a només quatre de la segona posició.

CE Mercantil 1-2 Juvenil B

Gran triomf del Juvenil B en el seu partit davant el Mercantil. Els locals van avançar-se en el marcador, però els gironins van aconseguir remuntar gràcies a les dianes d’Iker Garcia i d’Unai Hernández. Tres punts que serveixen als blanc-i-vermells per a continuar en el primer lloc de la classificació amb 22 punts, els mateixos que la Damm.

FUTBOL FEMENÍ

Vic Riuprimer 2-0 Sènior Femení

Les gironines van realitzar un gran exercici de competitivitat a la primera meitat, però no van poder aguantar en una segona part on el Vic Riuprimer va anotar dos gols per decantar el partit.