El Juvenil B visita Manlleu, i el Juvenil C rep el Sant Celoni

AEC Manlleu - Juvenil B (Dissabte a les 16h – Manlleu)

Els blanc-i-vermells es desplacen a Manlleu amb l’objectiu de pressionar la Damm per arribar amb opcions d’acabar primers la setmana vinent. Els locals arriben al matx després de superar el Jàbac Terrassa per dos gols a zero. Per la banda gironina, el Juvenil B va sumar tres punts importants en un partit rodó a Can Peixauet davant la FE Grama (0-3). Els d’Antonio Rivera cercaran una victòria que els faci arribar amb el màxim de punts possible a la segona fase de competició.

Juvenil C – FC Sant Celoni (Dissabte 18.30 h – Torres de Palau)

El Juvenil C gironí rep el Sant Celoni en un partit de la part alta de la taula. Els blanc-i-vermelles acumulen dues victòries en dos partits fins ara, pels quatre punts de sis que ha sumat el proper rival del Girona. Els gironins buscaran tres punts que els deixin una setmana més en la primera plaça de la Preferent Juvenil.