El lateral dret Jordi Calavera s’incorpora a la plantilla del Girona

El Girona continua reforçant la seva plantilla per a la temporada 2019-2020. I avui ho fa amb el lateral dret Jordi Calavera, que arriba a Montilivi cedit per l’Eibar. Calavera, nascut fa 24 anys a Cabra del Camp (Alt Camp), es va formar al futbol base del Nàstic de Tarragona. L’estiu del 2013 fa la pretemporada amb el primer equip i ja s’hi integra definitivament, tot i que també ho compagina amb participacions amb la Pobla de Mafumet, filial dels tarragonins. En el mercat d’hivern del 2015 els grana el cedeixen a l’Olot i torna a Tarragona al finals de curs. És el setembre del mateix any quan debuta amb el Nàstic a la Segona Divisió Amb un partit davant el Valladolid. A l’estiu de l’any següent, el nou defensa blanc-i-vermell assoleix la Primera Divisió en incorporar-se a l’Eibar. En començar la temporada el club “armero” el cedeix al Lugo i posteriorment a l’Sporting.

Fitxa tècnica

Nom: Jordi Calavera Espinach

Lloc i data de naixement: Cabra del Camp (Alt Camp) 2/8/1995

Trajectòria

2013-2015 Nàstic de Tarragona

2015 UE Olot

2015-2016 Nàstic de Tarragona/Pobla de Mafumet

2016-2017 Eibar

2016-2017 Lugo

2017-2018 Sporting de Gijón

2018-2019 Eibar

2019-2020 GIRONA FC