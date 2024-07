El lateral Yan Couto arriba al Girona cedit pel City

El lateral brasiler Yan Couto, de 18 anys, s’incorporarà al Girona FC cedit pel Manchester City. Es tracta d’un lateral amb una gran velocitat i resistència la qual cosa li permet pujar i baixar la banda dreta de forma constant. És tècnic i hàbil en atac, però també competitiu en defensa. El jugador viatjarà demà amb la resta de l'equip a Gijón.

Format al futbol base del Curitiba del seu país, Couto va destacar en les categories inferiors de la selecció brasilera. L’any 2019 va ser inclòs en la llista "Next Generation 2019" de The Guardian com una de les 60 promeses del futbol mundial. En aquesta llista hi figuraven futbolistes com Ansu Fati, Pedri o el també jugador del Girona FC Pablo Moreno.

El nou defensa del Girona va destacar en el Campionat del Món Sub-17 de 2019, en que la selecció del Brasil es va proclamar campiona després de derrotar 2-3 en la semifinal a França i 1-2 a la final a Mèxic. Va ser titular i un dels millors de la seva selecció apareixent en la majoria d'onze ideals que es van fer del torneig.

Un cop fets els 18 anys el passat 3 de juny, Couto va firmar un contracte de 5 temporades amb el Manchester City que ara l’ha cedit al Girona FC.