El Montpellier s'emporta el Costa Brava per la mínima (0-1)

Prop de 3.000 espectadors s’han aplegat a Montilivi per veure la presentació del nou Girona d’Unzué, en la 43ena edició del Trofeu Costa Brava. Al davant, un rival d’alçada com el Montpellier, de la Ligue 1 francesa, que s’ha acabat emportant el partit gràcies al gol matiner de Laborde (0-1, min. 4). Resultat a banda, el partit ha servit per seguir sumant minuts i ritme de competició abans de l’inici del campionat de lliga el 18 d’agost.

El cos tècnic ha apostat per sortir amb Pedro Porro i Aday als carrils i una defensa de tres, amb Maxi Villa fent de central al costat d’Alcalá i Muniesa. A la sala de màquines, Granell i Paik, acompanyats per la qualitat de Borja García i Samu Sáiz i la lluita de Marc Gual com a sol home en punta. Gual ha estat qui més a prop ha tingut el gol al primer temps: fins a dues ocasions per contrarestar el 0-1 marcat per Laborde només començar. Al badaloní, però, li ha faltat un xic d’encert. Igual que a Alcalá, que ho ha provat amb un cop de cap just abans del descans però la pilota ha marxat desviada.

Amb el segon temps en marxa ha començat el carrusel de canvis a les files del Girona, amb especial protagonisme pels joves futbolistes del filial. Els blanc-i-vermells han fet una passa endavant a la represa, on han acumulat accions de perill que bé podrien haver acabat en gol. Però ni Samu Sáiz, ni Gual, ni Soni ni Andzouana han tingut la fortuna suficient per acabar, com a mínim, igualant un matx que ha tingut una part de domini per a cada equip i que ha estat molt a prop de decidir-se a la tanda de penals.