“El partit de les Estrelles” permetrà a 24 afortunats viure una jornada única a Montilivi

El Girona FC i Estrella Damm llancen un any més “El Partit de les Estrelles”, la darrera activació de la cervesa i el club gironí, a través de la qual 24 afortunats podran vestir-se de curt i debutar a la gespa de Montilivi en una jornada d’activitats úniques.

Des d’avui i fins el 29 d’abril, tothom qui vulgui optar a gaudir d’aquesta experiència única −siguin socis del Club o no− només haurà d’entrar al web www.girona.partitdelesestrelles.cat i omplir el formulari que hi trobaran. Entre totes les persones participants se sortejaran dotze invitacions dobles que donaran accés al dia somiat per tot aficionat gironí: el de calçar-se les botes i saltar a la gespa de Montilivi.

Serà el proper dijous 9 de maig quan, a partir de les quatre de la tarda, els dotze guanyadors del sorteig amb els seus acompanyants es vestiran amb la equipació oficial del Girona per després jugar a la gespa de l’Estadi. Per acabar, i després de l’entrega de trofeus a l’equip guanyador, se soparà a l’Espai 1930, inaugurat a principi de temporada i que els dies de partit ofereix una experiència gastronòmica i d’oci als aficionats convidats a les zones d’Hospitality de l’estadi blanc-i-vermell.

El Partit de les Estrelles és només una mostra més del compromís d’Estrella Damm amb el Girona. Un compromís que data de 2012 i que ha permès compartir a ambdues entitats moments històrics pel Club, com la celebració pels carrers de la ciutat dels dos ascensos del Girona a Primera Divisió, a més de dur a terme campanyes de suport al Club que ja formen part de la memòria dels aficionats gironins. El passat mes de setembre, ambdues entitats van renovar el seu acord de col·laboració per les properes cinc temporades, donant continuïtat així a la relació que les uneix des de fa més de 10 anys.

Sobre Estrella Damm i l’esport

El vincle d’Estrella Damm amb l’esport es remunta als inicis de la companyia, però no és fins als anys 50 quan aquest es consolida amb la fundació del Club de Futbol Damm i els primers patrocinis en el món del ciclisme i el bàsquet. Actualment, i després de més de 145 anys d’història, la presència d’Estrella Damm al món de l’esport no coneix límits, i la marca hi continua compromesa en accions i esdeveniments tant nacionals com internacionals.