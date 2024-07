El Sènior Femení se la juga davant el Huesca

Girona B – Terrassa FC (diumenge a les 12h – Riudarenes)

Darrer partit de la segona fase de competició pel filial blanc-i-vermell. El Terrassa visita Riudarenes amb l’objectiu d’assolir l’ascens de categoria. El Girona B buscarà un triomf que el permeti acabar en tercera posició i encarar el play-off d’ascens en millors condicions classificatòries.

Juvenil A – Cerdanyola FC (dissabte a les 12.30h – Vilablareix)

Els gironins tornen a jugar a Vilablareix per segona setmana consecutiva. Després de l’ensopegada amb el Zaragoza, el Cerdanyola posa a prova la capacitat de reacció d’un Girona que necessita la victòria per seguir mirant cap amunt.

UE Vilassar - Juvenil C (diumenge a les 12.15h – Xevi Ramon)

Duel a la zona mitja de la taula classificatòria el que es viurà en la matinal de diumenge a Vilassar. El Juvenil C visita el conjunt del Maresme en busca d’un triomf que els faci guanyar posicions de cara al tram final de la competició.

FUTBOL FEMENINO

Sénior – SD Huesca (diumenge a les 12h – Torres de Palau)

Les gironines tornen a tenir una final per assolir l’objectiu. El Huesca visita Torres de Palau, i a les blanc-i-vermelles només els hi val la victòria per tenir opcions clares de permanència en les dues darreres jornades de competició.

Resta de partits de la jornada:

Cadet A – RCD Espanyol (dissabte a les 17.30h – Torres de Palau)

Cadet B – EF Mataró (dissabte a les 15.30h – Torres de Palau)

CF Damm – Infantil A (dissabte a les 13.45h – Horta)

Infantil B – CD Blanes (dissabte a les 13.30h – Torres de Palau)

Infantil C – EF Bosc de Tosca (diumenge a les 17h – Torres de Palau)

UE Fornells – Aleví A (diumenge a les 10h – Joan Busó)

UE Quart – Aleví B (dissabte a les 10.45h – Gaudenci Sellés Romà)

Aleví C – UE Fornells (diumenge a les 10h – Torres de Palau)

CEO Malgrat – Aleví D (dissabte a les 11.45h – Malgrat de Mar)

Benjamí A – UE Quart (dissabte a les 10h – Torres de Palau)

UE Figueres – Benjamí B (diumenge a les 10h – Figueres)

Benjamí C – Vilablareix (diumenge a les 9.30h – Torres de Palau)

Juvenil A Femení – F PF Base Reus (dissabte a les 11.30h – Torres de Palau)

Juvenil B Femení – Pontenc CE (diumenge a les 15h – Torres de Palau)

Terrassa FC – Infantil A Femení (dissabte a les 11h – Olímpic de Terrassa)

Infantil B Femení – UD Cassà (diumenge a les 9.30h – Torres de Palau)

Aleví A Femení – Gerunda (diumenge a les 9.30h – Torres de Palau)