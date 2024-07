Els Socis guanyadors del concurs visiten els jugadors a La Vinya

Aquesta setmana els Socis guanyadors de l'últim concurs que el Girona va celebrar en exclusiva entre els seus Socis van poder gaudir de l'experiència de visitar el centre d'entrenament del Primer Equip: La Vinya.

En aquesta experiència, els Socis agraciats van gaudir d'una visita guiada per tal de conèixer de primera mà les instal·lacions on entrena el Primer Equip. Seguidament van poder veure en acció als jugadors del Girona, ja que els Socis van presenciar bona part d'un entrenament dels de Juan Carlos Unzué. Després de l'entrenament va arribar l'esperada trobada entre Socis i Jugadors. Fotografies, signatures d'elements blanc-i-vermells i una bona estona xerrant del Girona. Sens dubte una experiència que no oblidaran mai.

Per poder gaudir d'experiències exclusives com aquesta, fes-te Soci!

