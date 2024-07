Empat a Montilivi contra el líder (1-1)

El Girona ha empatat avui a un gol contra el Leganés, líder de la categoria, en un partit de domini local. Els homes de Pablo Machín han vist com els anul·laven dos gols, un de Kiko Olivas per falta al porter de Lejeune i l’altre per fora de joc de Lekic.

El Girona ha dominat la major part del partit, portant la iniciativa del joc. Tot i no crear masses ocasions ha vist com l’àrbitre anul·lava dos gols en pocs minuts. El primer, de Kiko Olivas, per una falta de Lejeune sobre el porter Serantes, i el segon, de Lekic, per fora de joc. Han estat les dues jugades de més perill local mentre el conjunt de Garitano ho fiava tot al contraatac. El Girona s’ha defensat bé, amb ordre, i amb el zero a zero en el marcador s’ha arribat al descans.

La segona meitat ha estat més moguda. Al quart d’hora de joc, una jugada iniciada per Javi Álamo ha acabat a peus de Lekic. Aquest, dins de l’àrea, ha empalmat un fort xut que suposava el 1-0. Els madrilenys han respost ràpidament. En una contra, l’ex del Girona Timor ha aconseguit la igualada. Lluny de baixar els braços, els gironins han buscat amb intenció el segon gol. L’ocasió més clara, d’Eloi, que ha engaltat un fort xut que ha tocat al pal. El marcador però, ja no s’ha mogut. El Girona visita la setmana vinent la Romareda per enfrontar-se al Real Zaragoza. El partit es jugarà diumenge a les cinc de la tarda.