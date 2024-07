Empat del Girona B contra el Cerdanyola, i derrotes dels juvenils A i B davant la Damm

Girona B 0-0 Cerdanyola FC

Empat a zero del Girona B davant un dels candidats a l’ascens del grup, el Cerdanyola. Els gironins van jugar durant pràcticament una hora amb un home més, però tot i gaudir del control del partit i de grans oportunitats, no van aconseguir emportar-se la victòria. L’empat permet els d’Axel Vizuete seguir a la segona posició de la taula, a només un punt del Sant Andreu, líder en solitari.

Juvenil A 0-1 CF Damm

Derrota per la mínima del Juvenil A davant la Damm a Vilablareix. Un gol al minut tres de partit va decantar la balança pels cervesers i va deixar els blanc-i-vermells sense puntuar. Tot i la derrota, el Juvenil A és tercer a la classificació amb quinze punts, només per darrere d’Espanyol i Barça.

CF Damm 2-0 Juvenil B

Ensopegada a Horta del líder de la Lliga Nacional. La Damm va superar el Juvenil B gironí gràcies a dos gols a les acaballes de cada part. La derrota no modifica la situació classificatòria dels blanc-i-vermells, ja que segueixen líders en solitari del grup, amb un punt de distància sobre el darrer rival, la Damm.

FEMENÍ

Girona FC 0-2 Levante Las Planas

El Girona FC va competir a la perfecció davant un dels clars aspirants a l’ascens com és el Levante Las Planas, però no va poder sumar cap punt. El Sènior Femení va caure per zero gols a dos davant les de Sant Joan Despí, resultat que no els va permetre tornar a sumar després de la derrota d’abans de l’aturada davant el Pardinyes.