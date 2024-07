Energia Blanc-i-Vermella continuarà donant suport al Girona FC la propera temporada

Energia Blanc-i-Vermella continuarà donant suport al Girona FC aquesta temporada. El president de la companyia, l’exfutbolista Steve Archibald, ha transmès el suport i la confiança de la seva empresa respecte el club en una reunió mantinguda amb el president del Girona FC, Delfí Geli.

Energia Blanc-i-Vermella ofereix serveis de llum 100% renovable i gas per a les llars i negocis dels seguidors del Girona FC, així com productes adaptats a les seves necessitats, un procés de canvi fàcil, consells per reduir el consum energètic i, per tant, estalviar en les factures, i el compromís de proporcionar-los una atenció personalitzada excel·lent.

Per a aquesta temporada, l’energia que encén Girona i que ja il·lumina l’estadi de Montilivi continuarà oferint experiències úniques als aficionats, com, per exemple: entrades VIP per a partits destacats, o fins i tot l’ocasió de conèixer personalment als jugadors.

Més informació a www.energiablancivermella.com o al 900 373 406