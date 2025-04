Entrades a preu reduït per omplir Montilivi els últims partits

El Girona FC llança dues promocions d'entrades per omplir Montilivi en el tram final de temporada i facilitar així l’assistència dels Socis i aficionats.

40% de descompte per a Socis per al Girona FC VS Real Betis

Els Socis del Girona FC tindran un 40% de descompte en la compra de l’entrada per al partit contra el Real Betis, el primer dels quatre últims partits de la temporada a Montilivi. Cada Soci podrà adquirir fins a un màxim de 6 entrades online amb el descompte i no es podran acumular altres descomptes. La promoció estarà disponible fins a exhaurir existències.

Per fer la compra d'entrades cal seguir els següents passos: