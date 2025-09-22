Entrades gratuïtes per a Socis per al Girona B-Terrassa FC
Els Socis del Girona FC ja poden sol·licitar la seva entrada GRATUÏTA per al partit que enfrontarà el Girona B i el Terrassa FC. El matx tindrà lloc aquest diumenge 28 de setembre a les 12h. al Camp Municipal de Vidreres.
Les entrades per a Socis es poden sol·licitar ÚNICAMENT a través d’aquest enllaç ENTRADES GIRONA B i se’n poden demanar fins a un màxim de cinc. El termini per demanar l’entrada finalitza el dijous 25 de setembre a les 15:00h.
Les entrades de públic general només es podran comprar el mateix dia de partit a les taquilles del camp amb un preu de 5 euros per a l’entrada general i 10 euros per a Tribuna.