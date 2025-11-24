Entrades gratuïtes per a Socis per al Girona B-UE Sant Andreu
Els Socis del Girona FC poden sol·licitar ja la seva entrada GRATUÏTA per al partit que enfrontarà el Girona B i UE Sant Andreu. El matx tindrà lloc aquest diumenge 30 de novembre a les 12h. al Camp Municipal de Vidreres.
Les entrades per a Socis es poden sol·licitar ÚNICAMENT a través d’aquest enllaç Entrades GIRONA B - SANT ANDREU. El termini per demanar l’entrada finalitza el dijous 27 de novembre a les dotze de la nit.
A través del mateix enllaç, els Socis podran comprar entrades per als seus acompanyants no Socis amb un preu de 5 euros per a l’entrada general i 10 euros per a Tribuna. Les entrade s'hauran de recollir a les taquilles de Vidreres el dia del partit.
NO hi haurà venda d'entrades a públic general.