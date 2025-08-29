Entrades per al Celta-Girona, a 30€ per a Socis
El Girona FC posa a disposició dels seus socis un total de 126 entrades per al partit que es disputarà contra el RC Celta de Vigo CF, corresponent a la jornada 4 de Lliga. El període de venda s’obrirà el dilluns 1 de setembre a les 9 del matí i finalitzarà el dilluns 8 de setembre a les 23:59.
La venda serà exclusivament per a Socis a través de https://viatges.gironafc.cat, amb un límit de 5 entrades per soci, sempre que totes les persones per a les quals es compri també siguin sòcies del club. No hi haurà venda per al públic general.
En cas que la demanda superi les 126 entrades disponibles per a socis, es farà un sorteig el dimarts 9 de setembre a les 10 del matí, per determinar els afortunats que podran assistir al partit.
Les entrades, amb un preu únic de 30 €, seran en format pdf i s’enviaran per correu electrònic a cada comprador a partir del 9 de setembre.
En total, el Girona FC disposa de 181 entrades. 126 són per a Socis i les 55 restants es distribuiran entre les penyes i compromisos de Club.