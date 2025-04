"Estem en una situació complicada però som capaços de superar-la"

“He tingut poc temps per entrenar però l’equip està compromès. La situació és complicada però som capaços de superar-la”.

“Que Arnau estigui bé és una gran notícia; només tenim les baixes d’Abel i Bryan”.

“Necessitem jugar el més aviat possible després de la derrota de l’altre dia. A la segona part del partit de l’altre dia l’equip va fer una passa endavant. Estic molt orgullós de la segona part que van fer”.

“L’equip està compromès per superar la situació actual”.

“Vull que demà fem un gran partit, pel Club, pels jugadors i per l’afició”. “No sé si és una final per mi, però és la meva mínima preocupació. Penso que el club està al meu costat. Jo estic preocupat pel club, l’equip i la meva afició. Penso en guanyar. Passi el que passi el més important és el Girona. Crec que estaré aquí molt temps”.

“Segurament no li hem donat la importància que té jugar tres competicions. Hi ha partits que hem fer les coses bé i no hem guanyat i altres en que ens han superat. Les sensacions no han estat bones en moments de la temporada més tranquils”. “En algun moment potser he posat més pressió a l’equip que la que tocava”.

“Necessitem mantenir la porteria a zero”. “En alguns partits hem dominat molts rivals, no hem marcat i, en canvi, el seu gol ens ha fet molt mal. És molt difícil jugar així”.

“Avui tenim aquesta realitat i l’hem de superar. Jo dormo molt i molt poc ara, però m’aixeco amb energia per ells i per l’afició. Som conscients que hi ha molta gent patint. Em sento responsable i és el que em toca en aquest moment”.

“Ara és important el tema anímic, però també al futbol. No jugaré amb dos porters ni deu defenses. Toca un partit de futbol. Que l’estat anímic és important? Si. Demà també. Però més enllà d’això hi ha futbol i s’ha de superar a un rival”.

“Facin el que facin la resta d’equips, el més important és el que fem nosaltres”.