Cròniques Filial i Juvenil A

Sants 2 – Girona FC "B" 3

Victòria molt treballada del filial en un dels camps més complicats de la categoria. El Girona va sortir molt concentrat al domicili dels barcelonins i la primera part va estar marcada per un joc força travat. Tot i que els blanc-i-vermells no arribaven a l"àrea local amb perill, estaven molt ben posats sobre el terreny de joc i tenien el rival bastant controlat. Malgrat tot, i després de diversos refusos, van ser els de Sants els que es van avançar en el marcador. Per sort, el filial va poder igualar el marcador pràcticament quan els jugadors contraris encara estaven celebrant el gol. Fou Mario Roque qui amb una rematada de cap molt ajustada al pal, va fer justícia al que s"havia vist fins llavors.

La segona part continuava amb la mateixa dinàmica. Cap dels dos equips tenia massa problemes per defensar la seva porteria, però una jugada per banda de Serrano va acabar amb un penal i l"expulsió d"un jugador local. El penal el va fallar Marc Gelmà, però el mateix jugador va esmenar l"error i va marcar un gran gol amb un xut creuat al pal contrari del porter local al cap de pocs minuts. A partir d"aquí el partit va quedar força obert i semblava que el marcador encara es podria moure més. Llavors el Sants es va quedar amb nou jugadors per expulsió d"un dels seus, però quan semblava que els barcelonins es donarien per vençuts, en una de les poques jugades de perill van aconseguir igualar el marcador.. Després de tot el que havia passat, els locals es van dedicar a intentar mantenir el resultat i el Girona intentava fer circular la pilota per tal d"aprofitar la superioritat numèrica. Quan ja semblava que l"empat a dos seria definitiu, Juanpi, que feia uns minuts que havia entrat al camp, controlava un pilota servida per Sanding, per batre el porter local i fer que els tres punts marxessin cap a Girona. El cap de setmana vinent el Girona FC "B" rebrà l"Horta, un dels equips més en forma de la categoria.

UE Sants: Castillo (Carrique), Gómez, Navarro (Saez), Lage, Hernández (Gala), Sergio Navarro, Fabregat, Crivilles (Freixenet), Navas (Franco), Arbulu i Blanco.

Girona FC: Quintanas, Pujol (Mballo), Gallardo, Morales, López, Carbó (Serrano), Ferrón (Balaguer), Jabbie, Marc (Segura), Jebari i Roque (Sepúlveda).

Juvenil A 0 – Sant Andreu 1

El Juvenil A no va poder sumar cap punt en el partit que el va enfrontar al Sant Andreu, desprès de perdre 0 a 1, encaixant el gol de la derrota al minut 88, desprès de jugar tota la segona part amb 10 jugadors per l"expulsió de Sala per doble targeta groga al minut 45 de la primera part. El partit va començar amb un Sant Andreu molt intens que va guanyar la partida al centre del camp als locals, encara que no va disposar de clares ocasions de gol. Al Girona l"hi ha costat entrar al partit i ben aviat van haver de moure la banqueta per la lesió d"Abad que va estar substituït per Sala.

A la segona part, que els gironins la van haver de jugar sencera amb un jugador menys, l"equip local va sortir amb intensitat no deixant que el Sant Andreu xutes ni una sola vegada a porteria. Quan semblava que es podria arribar al final del partit amb el 0 a 0 una pilota centrada des de la banda sense cap tipus de perill va agafar un efecte estrany i va entrar a la porteria local.

GIRONA FC: Pol Agustí, Carles Puig (Torres), Abad (Sala), Abde, Mario, Guillem, Alamo, Pol Blay, Joel, Labiano (Mas), Pimentel (Verdaguer)

SANT ANDREU: Ivan, Carlos Garcia, Almirall, Sierra, Mendez, Victor, Gallego, Navarro, Jose, Alberto, Carlos Martinez