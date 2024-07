Final de temporada de l’Acadèmia blanc-i-vermella

CF Damm – Cadet A (dissabte a les 18.30h – Horta)

El Girona, que acabarà en tercer lloc de la classificació, posarà punt final a la temporada visitant Horta per enfrontar-se a la Damm en l'última jornada de lliga. Els gironins només han estat superatn per Barça i Espanyol. Al davant es trobaran a una Damm que buscarà 3 punts que els permeti acabar en quarta posició, per darrere del conjunt blac-i-vermell.

Resta de partits de la jornada:

UE Quart – Cadet B (diumenge a les 12.30h – Gaudenci Sellès Romà)

Infantil A – UE Cornellà (dissabte a les 15.30h – Torres de Palau)

Aqua Hotel – Infantil B (diumenge a les 12h – Can Xaubet)

UE Olot – Infantil C (diumenge a les 12.30h – Pla de Baix)

CE Europa – Juvenil A Femení (dissabte a les 19h – Nou Sardenya)

Juvenil B Femení – UE Cornellà (dissabte a les 12.30h – Torres de Palau)

Infantil A Femení – Planadeu (dissabte a les 10.30h – Torres de Palau)

UD Cassà – Aleví A Femení (diumenge a les 10.30h – Cassà)