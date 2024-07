Finalitza la primera temporada del Girona FC eSports

Amb el final de la eLaLiga Santander, la temporada 19/20 d’eSports es dona per finalitzada. Una primera temporada per al Girona FC eSports amb grans resultats a nivell competitiu. El conjunt gironí ha quedat entre els 8 millors a la competició d’eLaLiga Santander de la mà de ByDani. Angelito, per la seva banda, ha realitzat una gran temporada en el panorama internacional, classificant-se per a la FCC II de Bucarest on participen els 32 millors jugadors del món de FIFA20 i acabant la temporada com el 5è gamer espanyol amb millor classificació internacional. Amb aquests resultats, el Girona FC ha irromput amb força en el món dels jocs electrònics.

Amb la nova secció d’eSports, el Girona FC ha volgut oferir nous continguts i experiències als seus aficionats, i arribar també a noves audiències. Aquest projecte és una mostra més del procés de transformació digital que està vivint el club durant els darrers anys. Més enllà dels resultats competitius, aquesta primera temporada també ha servit per crear una comunitat que ha seguit fidelment l'evolució dels nostres gamers competició rere competició. Aquests grans resultats s’han vist acompanyats per un constant creixement a les xarxes socials. El Girona FC eSports, ha aconseguit crear una col·lectivitat d’aproximadament 2.000 usuaris a Instagram i ha desenvolupat continguts innovadors on han participat, fins i tot, jugadors del primer equip de futbol. Aquests fets no han passat desapercebuts per les marques comercials, ja que Frit Ravich ha estat patrocinador de la secció d'eSports durant els últims messos de la temporada.

Tanquem una primera temporada on els resultats i les experiències viscudes han superat les expectatives del club. En nom del Girona FC eSports i dels 2 gamers, volem donar les gràcies a l'afició pel suport rebut durant tota la temporada. La temporada vinent, més i millor!