A partir d"aquest dilluns pots finançar el teu carnet del Girona

El Girona FC no vol que el cost del carnet sigui cap obstacle perquè un aficionat es faci soci. Per això, i a partir d"aquest dilluns, ofereix la possibilitat de finançar l"abonament. L"operativa es realitza a les mateixes oficines de Montilivi mitjançant FinConsum de "la Caixa". Aquest producte no té interessos, el pagament es fa en 9 mesos i amb un 5% de despeses d"obertura. L"import mínim a finançar és de 150 euros fins a un màxim de 5.000 euros.

Si l"aficionat es vol acollir al finançament del seu carnet i és client de "la Caixa" ha de portar la següent documentació:

-Fotocòpia del DNI o NIE

-Targeta de crèdit o dèbit emesa i domiciliada a "la Caixa" o bé els 20 dígits del seu compte bancari.

En cas que la persona no sigui client d"aquesta entitat ha de portar:

-Fotocòpia de justificant d"ingressos.

-Assalariats: Nòmina de l"últim mes.

-Autònoms, gerents, nòmines sense retencions: Renta (Model 130/131 de l"últim trimestre o Model 100 segellat pel banc, Hisenda o presentat per internet).

-Pensionistes: (Màxim 77 anys). Fulla de revaloració de la pensió.

-Fotocòpia: DNI o NIE.

-Fotocòpia: Documentació bancària (rebut domiciliat).