Fins aviat, capità!

Després de set temporades al primer equip, Àlex Granell i el Girona separen els seus camins. El migcampista jugarà al Club Bolívar, de la primera divisió de Bolívia. Aquest equip, el més popular i exitós del país sud-americà, està presidit per l’empresari Marcelo Claure, propietari del 35% de les accions del Girona FC SAD.

Format als equips inferiors del Girona, Granell ha estat un dels grans referents de l’equip les darreres temporades, tant a Segona com les dues a Primera Divisió. El capità, de 32 anys, complia amb la d’enguany la seva setena temporada amb el primer equip blanc-i-vermell, al qual va arribar l’estiu de 2014.

Àlex Granell ha jugat 233 partits defensant la samarreta del Girona, aconseguint també 16 gols i 34 assistències de gol. És el jugador amb més partits lluint els colors blanc-i-vermells com a professional.

El Club vol agrair-li no només el seu compromís i treball com a futbolista sinó els valors que, com a jugador i capità del Girona FC, ha transmès.

Gràcies Àlex i molta sort!