El Girona FC a la Fira de Mostres

Demà s"inaugura la Fira de Mostres en la que el Girona FC disposarà d"un estand (ubicat al Pavelló Firal), on, a partir de dimecres 28 d"octubre i fins el diumenge 1 de novembre, l"afició del club hi tindrà el punt de trobada blanc-i-vermell. Una de les accions més destacades serà el concurs de dibuix en el que hi poden participar nens i nenes de fins a 12 anys. La temàtica del treball ha d"estar centrada en el Girona FC i el que l"envolta: ciutat, estadi, afició i el més important, el futbol. El dibuix guanyador il·lustrarà el carnet de simpatitzant infantil "Amic del Girona FC" per mainada de 0 a 6 anys que es posarà a disposició dels interessats a partir del mes de Desembre. El vencedor d"aquest certamen, i els dos accèssits, rebran com a premi productes de la botiga Abacus. El termini per presentar dibuixos anirà més enllà de les Fires i finalitzarà el 16 de novembre. Qui ho vulgui podrà lliurar els originals també a les oficines de Montilivi.

Una de les altres activitats que programa l"estand és la presència dels jugadors del primer equip. Això tindrà lloc el divendres. A partir de les quatre de la tarda i fins a les vuit els aficionats hi trobaran els següents jugadors: De 16h. a 17h. (Carles Mas, Sebas Coris, Pol Llonch i Jairo). De 17h. a 18h. (Clerc, Germán, Pere Pons i Vivancos). De 18h. a 19h. (Mata, Richy, Javi Álamo i Marcelo). De 19h. a 20h. (Aday, Alcaraz, Borja García i Kiko Olivas).

Finalment, a l"estand també s"hi podrà trobar samarretes, marxandandatge del Club, alhora que es podran comprar entrades pel Girona-Lugo i fer-se abonat.