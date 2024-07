Ford Covesa organitza busos gratis per anar dissabte a Palamós

Ford Covesa et transporta gratis dissabte a l'estadi de Palamós, per animar al Girona en el partit que l’enfrontarà a la UE Llagostera, proporcionant 180 places gratuïtes d’autobús. Per inscriure’s cal anar al concessionari Ford Covesa (Crta. N-II, 10. Fornells de la Selva) (Horari d’oficines: de dilluns a divendres de 9h. a 13h. i de 15h. a 20h.). Els busos sortiran el mateix dia de partit –dissabte 27 de febrer- de les instal·lacions de Ford Covesa a Fornells, en dos torns, un a les 12h. (per participar en un dinar de germanor amb penyes del Llagostera) i un altre a les 16h. Dijous a les vuit del vespre acaba el termini per inscriure’s.

L’entrada per accedir a l’estadi es pot comprar a les oficines de Montilivi. Preu: 20 euros (zona visitant)