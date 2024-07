Funcionament del procés d’assignació d’entrades pel partit contra el Rayo Vallecano

El Girona FC vol informar sobre el procediment d’assignació aleatòria de seients per al partit de tornada de la final del play-off d’ascens que enfrontarà els blanc-i-vermells al Rayo Vallecano el proper diumenge 20 de Juny a l’Estadi Montilivi.

De les 1.500 entrades disponibles el Club oferirà 1.132 que s’assignaran als Socis: el 90% d’aquesta xifra es destinaran exclusivament a Abonats i la resta, el 10%, es destinarà a la tots els Socis inscrits (Abonats i no Abonats) que no hagin aconseguit entrada en el primer procés.

Pel que fa a les localitats restants es distribueixen de la següent manera: 160 seran per a patrocinadors del club; 105 aniran destinades a jugadors i cos tècnic del primer equip, 63 es reserven per a empleats del club i les 40 restants s’utilitzaran per a cobrir les necessitats de protocol.

Un cop tancades les sol·licituds d’entrades avui a les 23:59h, l’empresa Geocéntrica Sports realitzarà l’assignació aleatòria d’entrades als Socis Abonats i no Abonats en base a un algoritme que tria entre tots els inscrits i els ordena a l’atzar. Un cop realitzat aquest procés, el llistat resultant, s’enviarà a l’empresa especialitzada 3D Digital Venue, que assignarà els seients corresponents mantenint tots els criteris de distància i seguretat que requereix el protocol Covid.

El mencionat procés d’assignació es realitzarà durant el matí de divendres i, un cop acabat es comunicarà a tots els inscrits, hagin sigut escollits o no, el resultat de la seva petició via e-mail i SMS.

Les entrades s’enviaran a través del correu electrònic únicament als caps de grup a partir de dilluns al matí.