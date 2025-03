Gazzaniga compleix 100 partits com a blanc-i-vermell

Paulo Gazzaniga ja és centenari. El porter va complir el seu partit número cent a l'RCDE Stadium en l'empat davant l'Espanyol (1-1), completant els noranta minuts i protagonitzant una acció decisiva per mantenir l'equip viu en el partit en els moments més difícils. Gazzaniga va arribar a Girona l'any 2022, just en el del retorn a Primera Divisió, i aquella mateixa temporada ja va aconseguir fer-se amb la titularitat. El seu debut el va fer l'octubre d'aquell mateix curs, a la jornada onze a Montilivi davant Osasuna, i des d'aleshores ha estat un fix sota pals. En el seu primer any va disputar 28 partits, en el segon 38 i enguany, en el tercer, ja en porta 32. En total, 8866 minuts entre Lliga i Copa del Rei, afegint-se aquesta temporada el debut a la Champions League.

El porter argentí, de 32 anys, s'ha consolidat com a porter titular del Girona, formant part d'alguns dels moments més exitosos de la història del Club. Entre ells, la històrica classificació per a la Champions del darrer exercici o el debut a la competició el passat setembre al Parc dels Princeps. Abans havia jugat al Southampton i al Tottenham a la Premier League, i comptava amb experiència a la lliga espanyola defensant els colors del Rayo Vallecano i l'Elche.