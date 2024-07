Promoció Girona-Albacete: 1 entrada gratuïta per abonat

Aquest diumenge a les 17h. el Girona rep l"Albacete en un partit on aconseguir la victòria és clau per capgirar la dinàmica de resultats a Montilivi. De nou, torna a ser fonamental el paper de l"afició, el seu ànim i el seu suport. És per això que es fa una promoció especial per tal de que Montilivi llueixi una entrada de gala.

Cada abonat té una entrada suplementària GRATUÏTA que pot recollir a oficines entre setmana o a taquilles el dia de partit. És imprescindible que per fer-ho porti el seu carnet de soci.

D"altra banda les entrades per no abonats tenen un preu reduït: Gols 5 euros / Preferent 10 euros / Tribuna 30 euros. Si el soci vols adquirir més entrades, a banda de la gratuïta que li pertoca, també es pot acollir a aquests preus.

* Aquesta promoció es durà a terme fins exhaurir existències