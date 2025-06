GIRONA B Només queda un últim pas

Els nois de Quique Álvarez han arrencat la final del playoff de la millor manera, amb victòria. Invictes des que va començar i amb un balanç de set gols a favor i només dos en contra en cinc partits, els blanc-i-vermells s'han guanyat a pols l'opció de jugar-se l'ascens en un últim partit que es disputarà a Gran Canària. A l'equip li tocarà fer bo a l'Eleuterio Valerón l'avantatge aconseguit en l'anada a Riudarenes per certificar l'anhelat ascens a Segona RFEF, tot i que han gaudit d'oportunitats per poder afrontar la tornada amb un avantatge més ampli.

El '9' del Girona B ha estrenat l'electrònic al minut quatre. Dawda ha superat per velocitat la seva marca i, sense gaire angle, ha batut al porter visitant amb un xut fort a dalt que ha tocat el travesser i ha entrat dins la porteria. Davant un rival defensiu, els gironins han seguit atacant i han fregat el segon en un xut de Papa des de la frontal que ha desviat el porter Ramírez. Sergi Puig també ha intervingut amb una mà providencial en l'única rematada del San Fernando, que gairebé no ha gaudit d'aproximacions.

Es resisteix el segon

L'equip ha estat absolut dominador al primer temps i també al segon, tot i que el ritme del partit no ha estat tan fluid i hi ha hagut moltes més interrupcions. Després d'arribar en múltiples ocasions sense encert en l'última decisió, l'ocasió més clara l'ha tingut Jastin, que ha entrat sol al punt de penal per rematar a boca de canó una passada enrere de Minsu, però s'ha topat de nou amb Ramírez. Al temps d'afegit, el Girona B també s'ha endut un ensurt en una transició del San Fernando, però la rematada final ha tocat el travesser i ha sortit fora.

Els de Quique Álvarez han estat superiors a l'anada i han merescut més, però ara hauran de fer bo l'1-0 diumenge vinent a Gran Canària (13h en horari peninsular). Un últim pas per aconseguir d'una vegada per totes l'ascens a la quarta divisió estatal.