GIRONA B Tres punts d'or

Atlètic Lleida 1-2 Girona B

El Girona B segueix a un ritme de creuer, i aquest diumenge s'ha imposat a un rival exigent de la part alta que arribava a la cita en bona dinàmica. Els lleidatans, que acumulaven una ratxa de vuit partits consecutius sense perdre i havent fet del Ramon Farrús un fortí, s'han vist sotmesos per un conjunt gironí que amb un gol a cada part li ha estat suficient per sumar tres punts importants per seguir en bona dinàmica i enganxat a la lluita per les seves aspiracions. Papa Dame Ba ha obert l'electrònic als primers minuts i Carles Garrido ha ampliat l'avantatge a la represa. Alcalá ha retallat distàncies a la recta final, però la seguretat defensiva dels blanc-i-vermells ha negat a l'Atlètic Lleida cap opció de rescatar algun punt.

Amb aquesta victòria ja són onze setmanes consecutives puntuant pel filial gironí, que a més s'ha consolidat a la part alta i avui ha retallat fins a cinc punts la distància amb el líder, el Reus. La setmana vinent l'equip rebrà a Riudarenes la visita de l'Europa B (12h).