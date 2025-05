GIRONA B Un punt i bones sensacions

Girona B 0-0 Hospitalet

Bones sensacions tot i que la victòria es resisteix. Els nois de Quique Álvarez han dominat a l'Hospitalet i han gaudit d'ocasions molt clares per guanyar, tot i que la pilota no ha volgut entrar. Ferran ha tingut el gol a tocar als dos minuts de partit, però la seva rematada ha marxat fregant el pal després d'una bona centrada de Dawda. Just després, Papa ha tornat a exigir l'estirada d'Aliaga, que li ha anticipat el xut i l'ha pogut desviar. La millor, però, ha estat per Dawda a l'equador del primer temps, però en el mà a mà amb el porter, l'atacant ha picat la pilota i ha sortit fregant el travesser.



L'equip ha mantingut el control del joc i no ha donat opció a un Hospitalet que pràcticament no ha intimidat a Sergi Puig. Al tram final, els gironins han tornat a empènyer i s'han quedat molt a prop del gol de la victòria, però no ha arribat. Nil Calderó ha vist com Aliaga treia una mà excepcional en una rematada a boca de canó, i ni Carles ni Iker han arribat a rematar per centímetres davant la línia de gol una centrada seva. La setmana que ve els gironins tanquen la lliga a Mollerussa, i a partir del següent cap de setmana arrencaran la primera fase del play-off d'ascens.